Buscas Aéreas na Serra do Mar: Desaparecimento Sem Respostas Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do estado, com ajuda... Ric|Do R7 03/08/2024 - 22h05 (Atualizado em 03/08/2024 - 22h05 )



Bombeiros utilizam aeronave em buscas na Serra do Mar, mas nada é encontrado

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do estado, com ajuda de uma aeronave neste sábado (3). No entanto, nada foi localizado e as buscas serão retomadas neste domingo (4).

