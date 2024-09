Buscas intensificadas por pai e filho desaparecidos no rio Tibagi O Corpo de Bombeiros segue com as buscas por pai e filho desaparecidos no rio Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, depois que o barco... Ric|Do R7 02/09/2024 - 13h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h21 ) ‌



Bombeiros procuram pai e filho desaparecidos há três dias no rio Tibagi

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas por pai e filho desaparecidos no rio Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, depois que o barco em que eles estavam afundou, na sexta-feira (30). O terceiro ocupante do barco e um cachorro foram resgatados com vida ainda no dia do acidente.

