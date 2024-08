Buscas por Avião Desaparecido São Suspensas Após Quatro Dias A ausência de qualquer indício, por menor que fosse, da possível queda de um avião na Serra do Mar, em Morretes... Ric|Do R7 05/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h06 ) ‌



Ausência de indícios levou ao fim das buscas por suposto avião desaparecido

A ausência de qualquer indício, por menor que fosse, da possível queda de um avião na Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do Paraná, levou o Corpo de Bombeiros a suspender as buscas na região após quatro dias.

