Byeon Woo Seok e IU irão estrelar dorama juntos; confira

Byeon Woo Seok e IU dorama

O ator Byeon Woo Seok, que foi protagonista do dorama Lovely Runner, um dos maiores sucessos de 2024, irá estrelar um novo dorama, e desta vez ao lado de IU, umas das maiores artistas da Coreia do Sul. A informação foi confirmada pela Kakao Entertainment nesta segunda-feira (2). Conforme divulgado, os dois serão estrelas do k-drama ’21st Century Prince’s Wife’.

