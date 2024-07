Cachorra Hannah é encontrada após fugir durante queima de fogos no Paraná

Ric |Do R7

Cachorra que fugiu em queima de fogos no ano novo é encontrada no Paraná

A cachorra Hannah que fugiu de casa durante a queima de fogos durante a comemoração do ano novo em Arapongas, no Norte do Paraná, foi encontrada na última terça-feira (9).

