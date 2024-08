Caixa Preta do Avião Acidentado em Vinhedo é Encontrada A caixa preta do avião que caiu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo já foi encontrada... Ric|Do R7 09/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 21h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Secretário afirma que caixa preta de avião que caiu em Vinhedo foi encontrada

A caixa preta do avião que caiu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo já foi encontrada, afirmou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. A aeronave que saiu pela manhã de Cascavel, no Oeste do Paraná, tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• O que causou a queda do avião? Áudios mostram pilotos falando sobre o acidente

• Secretário afirma que caixa preta de avião que caiu em Vinhedo foi encontrada

• Vidente prevê queda de avião em Vinhedo um dia antes de acidente