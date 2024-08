Calor Intenso à Vista: Paraná Enfrenta Onda de Calor Surpreendente O paranaense deve enfrentar uma verdadeira ‘gangorra térmica’ neste mês de agosto, conforme previsão do Climatempo... Ric|Do R7 14/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h06 ) ‌



Gangorra térmica: Paraná se prepara para onda de calor com máximas acima de 35°C

O paranaense deve enfrentar uma verdadeira ‘gangorra térmica’ neste mês de agosto, conforme previsão do Climatempo. Após o mês começar com temperaturas acima da média, o estado se prepara para uma onda de calor, que pode deixar as temperaturas até 5°C acima da média.

