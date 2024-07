Calor Intenso no Paraná Antes da Mudança no Tempo Após a atuação do veranico, uma frente fria se desloca para o Paraná, no entanto, antes da mudança o Estado... Ric|Do R7 26/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Antes da frente fria, Paraná deve registrar temperatura de quase 30°C; veja onde

Após a atuação do veranico, uma frente fria se desloca para o Paraná, no entanto, antes da mudança o Estado tem previsão de temperatura próxima aos 30°C, de acordo com o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Antes da frente fria, Paraná deve registrar temperatura de quase 30°C; veja onde

• Assista aos sorteios das Loterias Caixa de hoje (25/07/2024); veja resultados

• Super Pro: Reposicionamento Estratégico Focado em Profissionais