Calor intenso: Umuarama pode registrar 37°C neste domingo

Termômetros devem marcar 37 °C neste domingo (8) no PR; confira a previsão Caroline de Souza Machado

O calor permanecer em algumas regiões do Paraná no domingo (8), a cidade de Umuarama deve registrar 37 °C, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme o Simepar, o calorão não deve atingir as praias do estado. Confira a previsão do tempo abaixo.

