Câmara de Apucarana aprova sepultamento de animais nos cemitérios públicos

Câmara de Apucarana aprova o sepultamento de animais no mesmo túmulo dos tutores

A Câmara dos Vereadores de Apucarana, no Norte do Paraná, aprovou o projeto que permite o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios públicos do município. Aprovação aconteceu nesta quinta-feira (27).

