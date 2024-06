Câmara de Araucária: transparência e produtividade em destaque

Alto contraste

Câmara de Araucária já produziu mais de 8 mil matérias na atual legislatura

A pouco mais de seis meses do fim da legislatura 2021-2024, a Câmara de Araucária soma 8.446 matérias legislativas produzidas. Dos vereadores eleitos no ano de 2020, Ricardo Teixeira, com 2 mil matérias feitas, é o líder. O segundo vereador que mais produziu foi Aparecido da Reciclagem, com 1330. Eduardo Castilhos, com 349 matérias produzidas, é o vereador com menor atividade no período.

