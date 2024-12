Câmara de Cambé aprova 13º salário para vereadores A Câmara Municipal de Cambé, no norte do Paraná, aprovou por unanimidade a concessão de 13º salário para os vereadores. O benefício... Ric|Do R7 04/12/2024 - 13h50 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h50 ) twitter

A Câmara Municipal de Cambé, no norte do Paraná, aprovou por unanimidade a concessão de 13º salário para os vereadores. O benefício passará a ser pago já em 2025, quando tem início a próxima legislatura. Os vereadores agora discutirão se o salário adicional será concedido também ao prefeito e vice-prefeito do município.

