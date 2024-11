Caminhão que bateu em van de equipe de remo estava com freios “precários”, diz PCPR Caminhão que bateu em van de equipe de remo estava com freios “precários”, diz PCPR Ric|Do R7 12/11/2024 - 17h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente equipes remo

O laudo pericial da Polícia Civil do Paraná (PCPR) revelou que os freios do semi reboque do caminhão que bateu em van de equipe de remo, no dia 20 de outubro, estavam “em condições precárias”, segundo o delegado da PCPR, Edgar Santana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Ric:

Chuvas intensas atingem o Paraná com rajadas de vento de 100 km/h; veja previsão

Fim da escala 6×1 alcança 78% das assinaturas necessárias para tramitar no Congresso

Boa da Pan recebe dois finalistas do Prêmio Influenciadores do Ano