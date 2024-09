Campanha no Paraná busca inclusão nas eleições para pessoas com deficiência Paraná tem campanha para incentivar a participação de pessoas com deficiência nas eleições O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná... Ric|Do R7 10/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h21 ) ‌



Paraná tem campanha para incentivar a participação de pessoas com deficiência nas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem campanha para incentivar a participação de pessoas com deficiência nas eleições. Houve treinamentos em diversos locais do estado.

‌



