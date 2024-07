Campanhas Eleitorais no Paraná: Um Investimento de R$ 5,9 Milhões Os prefeitos eleitos das principais cidades do Paraná em 2020 gastaram juntos mais de R$ 5,9 milhões durante... Ric|Do R7 29/07/2024 - 05h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 05h53 ) ‌



Prefeitos do Paraná gastaram R$ 5,9 milhões em campanhas; veja despesas detalhadas

Os prefeitos eleitos das principais cidades do Paraná em 2020 gastaram juntos mais de R$ 5,9 milhões durante as campanhas eleitorais. A maior despesa foi com a produção de programas para veículos de comunicação com R$ 2,2 milhões investidos.

