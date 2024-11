Canobbio deve voltar em reta final; veja no Bate Pronto Canobbio deve voltar em reta final; veja no Bate Pronto Ric|Do R7 29/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h09 ) twitter

O Bate Pronto Paraná desta sexta-feira (29) traz todas as informações sobre a preparação do Athletico para a partida contra o Fluminense no próximo domingo (1º), na Ligga Arena. Uma das principais novidades é a provável volta do atacante uruguaio Canobbio.

