Cantora trans é encontrada decapitada e com pés e mãos amarrados em matagal Cantora trans é encontrada decapitada e com pés e mãos amarrados em matagal Ric|Do R7 11/11/2024 - 08h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantora trans encontrada decapitada

A cantora trans Santrosa, que estava desaparecida desde o último sábado (9) foi encontrada morta decapitada no domingo (10) em um matagal, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. O corpo da vítima estavam com mãos e pés amarrados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico caso.

Leia Mais em Ric:

Prefeitura no Paraná abre concurso público com salários de até R$ 7,1 mil

Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo deve ser convocado pela CPI das Apostas

Filho confessa assassinato de pai após quase 40 anos; veja no RIC Notícias Manhã