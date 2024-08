Capacitação de Estudantes: O Futuro da Agricultura no Paraná Estudantes de escolas agrícolas do PR são capacitados para produzir alimentos com certificação. Essa iniciativa visa preparar os... Ric|Do R7 18/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estudantes de escolas agrícolas do PR são capacitados para produzir alimentos com certificação

Estudantes de escolas agrícolas do PR são capacitados para produzir alimentos com certificação. Essa iniciativa visa preparar os jovens para os desafios do setor agrícola, garantindo que eles tenham as habilidades necessárias para contribuir com a produção de alimentos de qualidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Reciclagem de embalagens de produtos usados nas lavouras preservam o meio ambiente e geram renda

• Começa o prazo de entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural 2024

• Conheça a criação da cabanha Cordeiro Medalha