Carlos Amodeo assume como CEO do Vasco da Gama Carlos Amodeo, ex-CEO do Coritiba, foi anunciado nesta segunda-feira (8) no Vasco da Gama. A confirmação ocorreu seis dias após o...

‌



A+

A-

Carlos Amodeo, ex-Coritiba, é anunciado como CEO do Vasco

Carlos Amodeo, ex-CEO do Coritiba, foi anunciado nesta segunda-feira (8) no Vasco da Gama. A confirmação ocorreu seis dias após o desligamento do profissional do Alviverde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Carlos Amodeo, ex-Coritiba, é anunciado como CEO do Vasco

• Neymar Jr posa com camisa do Maringá em visita pela cidade

• Turma do Pagode e Pixote vem à Curitiba para o Pagode Fest