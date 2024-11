Carro capota “do nada” em acidente inusitado no Paraná; vídeo Carro capota “do nada” em acidente inusitado no Paraná; vídeo Ric|Do R7 26/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h10 ) twitter

Carro capota do nada em acidente inusitado no Paraná

Um vídeo que mostra um carro capotando aparentemente sem nenhum motivo, em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, viralizou nesta terça-feira (26). Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver que uma carreta carregada com toras de madeira passa pela avenida Santos Dumont, uma das principais da cidade, seguida por uma caminhonete preta, que então para na pista após perceber algo errado acontecendo. Em seguida, um Fiat Uno que estava estacionado é levantado pela traseira e capota misteriosamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este acidente inusitado!

