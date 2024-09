Carro capota em acidente no Largo da Ordem Carro é encontrado tombado no Largo da Ordem Um carro tombou após colidir com o chafariz no Largo da Ordem […] O post Carro é encontrado... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h47 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h47 ) ‌



Carro é encontrado tombado no Largo da Ordem

Um carro tombou após colidir com o chafariz no Largo da Ordem em Curitiba, deixando o veículo completamente destruído. O proprietário do veículo, com placa de Ponta Grossa, não estava no local. E ainda não se sabe as causas do acidente que aconteceu na última madrugada (06/09/2024).

Confira todos os detalhes na reportagem!

