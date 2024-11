Carro estacionado capota ‘sozinho’ de forma misteriosa no Paraná; veja o vídeo Carro estacionado capota ‘sozinho’ de forma misteriosa no Paraná; veja o vídeo Ric|Do R7 26/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 22h48 ) twitter

Carro capotado

Um caso de ‘capotamento fantasma’ está intrigando moradores de Laranjeiras do Sul, no centro-oeste do Paraná. No vídeo exibido no Cidade Alerta Curitiba desta terça-feira (26), é possível ver que o veículo branco está estacionado ao lado da calçada e após uma caminhonete preta passar ao lado, o carro capota na rua.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este intrigante acidente!

