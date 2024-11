Casa do Papai Noel já está aberta à visitação em Pinhais; fotos Casa do Papai Noel já está aberta à visitação em Pinhais; fotos Ric|Do R7 25/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h09 ) twitter

Casa do Papai Noel em Pinhais

Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, já entrou no clima natalino. Este sábado (23), a cidade deu o pontapé inicial para as festividades, com a abertura da Casa do Papai Noel e o acendimento das luzes natalinas no Parque das Águas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as atrações natalinas!

