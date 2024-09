Casal de motocicleta sofre acidente impressionante em Curitiba O motorista do carro teria supostamente avançado o semáforo vermelho. O casal da motocicleta foi arremessado por cima do carro. O post... Ric|Do R7 08/09/2024 - 11h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 11h30 ) ‌



Motociclista fica gravemente ferido ao colidir e ser arremessado por cima de carro

Um casal que estava em uma motocicleta bateu em um carro no cruzamento das Ruas Vereador Washington Mansur com a Tomasina, no bairro Ahú, em Curitiba, na madrugada deste domingo (8). Com o impacto da colisão, o casal da motocicleta foi arremessado por cima do carro.

