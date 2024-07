Casal é investigado por procedimentos estéticos ilegais no Paraná Um casal que atuava em uma clínica, em Toledo, no Oeste do Paraná, está sendo investigado por procedimentos estéticos ilegais. A...

Com tratamentos a R$ 35 mil, casal é investigado por procedimentos ilegais no PR

Um casal que atuava em uma clínica, em Toledo, no Oeste do Paraná, está sendo investigado por procedimentos estéticos ilegais. A mulher, que se intitulava como doutora, tinha no carimbo o número do registro do Conselho Regional de Biomedicina de outro profissional.

