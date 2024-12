Casal é preso suspeito de abusar criança por nove anos no PR Um casal foi preso suspeito pelo crime de estupro. O casal é investigado por ter cometido os abusos contra a vítima, dos 4 aos 13 anos... Ric|Do R7 06/12/2024 - 19h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 19h09 ) twitter

Casal é preso suspeito de abusar criança por nove anos no PR

Um casal foi preso suspeito pelo crime de estupro de vulnerável em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O casal é investigado por ter cometido os abusos contra a vítima, dos seus 4 aos 13 anos, de acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Os suspeitos foram presos nesta sexta-feira (6), em Ivaiporã, no Norte do estado.

