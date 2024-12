Casal morre e filhos ficam feridos após bateria de bicicleta explodir A explosão de uma bateria de uma bicicleta causou um incêndio em uma residência. Um casal morreu e os dois […] O post Casal morre e... Ric|Do R7 06/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h49 ) twitter

Os filhos foram socorridos e estão bem

A explosão de uma bateria de uma bicicleta causou um incêndio em uma residência. Um casal morreu e os dois filhos ficaram feridos. O caso foi registrado na cidade de Blackpool, no Reino Unido. O caso foi registrado no dia 17 de junho deste ano, mas na quinta-feira (5), a polícia local divulgou o inquérito com detalhes do incidente.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

