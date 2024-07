Casal preso por morte de bebê em UPA vivia em condições precárias, revela delegado A casa onde a bebê de três meses morava com os pais foi analisada pela Polícia Civil, no local, os agentes encontraram lixo, sujeira...

Casal preso por morte de bebê em UPA vivia em casa “insalubre”, diz delegado

A casa onde a bebê de três meses morava com os pais foi analisada pela Polícia Civil, no local, os agentes encontraram lixo, sujeira e desorganização. Conforme as investigações, o casal era negligente com os três filhos.

