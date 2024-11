Casamento de Jojo Todynho com Lucas Souza foi marcado por amor e traição Casamento de Jojo Todynho com Lucas Souza foi marcado por amor e traição Ric|Do R7 28/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casamento de Jojo Todynho

Marcado por promessas de romantismo e traição, o casamento de Jojo Todynho com Lucas Souza começou no início de 2022 e terminou dez meses depois. A união chamou a atenção pela rapidez, com o casal oficializando o relacionamento apenas cinco meses após assumirem o namoro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para saber todos os detalhes dessa história intrigante!

Leia Mais em Ric:

Virginia Fonseca passa por susto durante voo; veja detalhes na Hora da Venenosa

Flávio Pansieri anuncia criação de associação para fortalecer advocacia no Paraná

Ministério público denuncia outro técnico de enfermagem por abusar de paciente dopado