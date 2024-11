Casamento inédito no MON agita as redes sociais Devido a debate na internet pelo casamento, o MON afirmou em nota que o "Olho" pode ser utilizado respeitando regras e normas. O post... Ric|Do R7 15/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h48 ) twitter

MON tem primeiro casamento e vira assunto na internet; confira

O Museu Oscar Nimeyer (MON) recebeu, no último sábado (12), um casamento pela primeira vez. A noiva é filha do atual corregedor-geral do Tribunal de Contas do Paraná.

