Cascavel anuncia elenco para temporada de 2025 Cascavel anuncia elenco para temporada de 2025 Ric|Do R7 12/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cascavel Elenco 2025

Desde o início do mês de novembro, o Futebol Clube Cascavel começou a anunciar os jogadores que permanecem no elenco para 2025. Além disso, a equipe apresenta os jogadores para a próxima temporada na próxima segunda-feira (18) no CT da Serpente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

2024 pode ser ano mais quente da história: entenda o impacto no Paraná

Resultado da Lotofácil 3243 de hoje (12/11/2024); prêmio de R$ 1,7 milhão

Alta carga tributária é destaque do RIC Notícias Noite