Cascavel comemora sucesso na vacinação infantil contra poliomielite Conforme o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunização (PNI), a cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, atingiu a meta... Ric|Do R7 18/07/2024 - 19h53 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cascavel atinge meta de vacinação infantil contra poliomielite, afirma secretário

Conforme o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunização (PNI), a cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, atingiu a meta de vacinação infantil contra a poliomielite. A princípio, a meta do PNI é de 95% do público-alvo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Duas pessoas que morreram em grave acidente na BR-163 eram pai e filha

• Cascavel atinge meta de vacinação infantil contra poliomielite, afirma secretário

• Confira as datas de convenções partidárias de pré-candidatos em Curitiba