Cascavel entra em estado de alerta devido a surto de febre chikungunya

Paraná está há quase três anos sem registrar casos de febre amarela em humanos --

A Prefeitura de Cascavel, no Oeste do Paraná, anunciou que está em alerta epidemiológico devido a um surto de febre chikungunya na cidade. Já são oito casos da doença confirmados pela Secretaria de Saúde e o Departamento de Vigilância em Saúde está monitorando a situação. Os pacientes infectados estão concentrados na área de abrangência do bairro Brasmadeira, na região do Melissa.

