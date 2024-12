Caso Ísis: juiz decide que réu pela morte de adolescente irá a júri popular O juiz João Batista Spanier Neto, da Comarca de Tibagi do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), decidiu que Marcos Vagner de Souza,... Ric|Do R7 06/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h10 ) twitter

O juiz João Batista Spanier Neto, da Comarca de Tibagi do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), decidiu que Marcos Vagner de Souza, réu pelo desaparecimento e assassinato da jovem Ísis Victoria Mizerski Ribeiro, irá a júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada, mas a tendência é que ocorra no primeiro semestre de 2025.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

