Cassol Centerlar vai sortear 15 scooters elétricas no fim de ano; veja como participar

Scooters Elétricas Cassol Centerlar

A Black Cassol, da Cassol Centerlar, vai sortear 15 scooters elétricas em uma das maiores campanhas do ano, exclusiva para clientes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Cassol, referência em materiais de construção, deu início à campanha no dia 1º de novembro e espera atrair milhares de participantes com a combinação das promoções imperdíveis da Black e ainda o sorteio das scooters.

Consulte no nosso parceiro Ric para saber mais sobre como participar dessa incrível promoção!

