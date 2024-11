Celebrando os eletricistas: guardiões da segurança elétrica Nesta quinta-feira (17) se comemora o Dia do Eletricista, uma profissão que desempenha trabalho em diversas áreas. O post Dia do Eletricista... Ric|Do R7 17/10/2024 - 19h07 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dia do Eletricista: profissionais são peças-chave na prevenção de incêndios e “apagões”

Nesta quinta-feira (17) se comemora o Dia do Eletricista, uma profissão que desempenha trabalho em diversas áreas, com um papel importante na prevenção de desastres naturais, de incêndios e de choques elétricos. Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica de 2023, no Paraná houve um aumento de 7,3% em incêndios de origem elétrica com relação a 2022. Os dados evidenciam a importância do trabalho destes profissionais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dia do Eletricista: profissionais são peças-chave na prevenção de incêndios e “apagões”

• Resultado do Dia de Sorte 977 de hoje (17/10/2024); prêmio de R$ 1,7 milhão

• Resultado da Timemania 2156 de hoje (17/10/2024); prêmio R$ 5,8 milhões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.