Celebridades se despede de Liam Payne em momento de tristeza Celebridades nacionais e internacionais prestaram homenagens ao cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, nesta quarta... Ric|Do R7 17/10/2024 - 06h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 06h48 )

Famosos lamentam morte de Liam Payne: “Estou em choque. Não posso acreditar”

Celebridades nacionais e internacionais prestaram homenagens ao cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, nesta quarta-feira (16). Liam morreu em Buenos Aires, na Argentina, aos 31 anos. O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo.

