Celulares em Perigo: O Alerta do Paraná A cada 15 minutos um aparelho celular é levado no estado do Paraná. Golpistas utilizam celulares roubados para agir; a cada 15 minutos... Ric|Do R7 10/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 10/08/2024 - 15h15 ) ‌



A cada 15 minutos um aparelho celular é levado no estado do Paraná

A cada 15 minutos um aparelho celular é levado no estado do Paraná. Golpistas utilizam celulares roubados para agir; a cada 15 minutos, um aparelho é levado no estado.

