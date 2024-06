Centro Cultural Special Dog promove Festival de Curtas-Metragens

Alto contraste

Centro Cultural Special Dog apresenta 1º Festival de Curtas-Metragens

Imagine um lugar onde cada história, por mais breve que seja, tem o poder de transformar vidas. É com esse espírito que o Centro Cultural Special Dog (CCSD), braço social da Special Dog Company, anuncia o lançamento do 1º Festival de Curtas-Metragens. Intitulado Festival 2 Minutos, o evento faz parte do programa "Academia de Cinema" do CCSD e integra o Projeto "Viva o Presente da Vida", contemplado pelo PROAC ICMS, programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados.

