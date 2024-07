CEO da Neodent compartilhará o poder de criar sorrisos em palestra no Estrela ADVB/PR em Maringá O CEO da Neodent e EVP do Grupo Straumann LATAM, empresa líder mundial em soluções odontológicas, Matthias Schupp, é o convidado... Ric|Do R7 19/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

CEO da Neodent é o palestrante do próximo Estrela ADVB/PR em Maringá

O CEO da Neodent e EVP do Grupo Straumann LATAM, empresa líder mundial em soluções odontológicas, Matthias Schupp, é o convidado da próxima edição do Estrela ADVB/PR de Maringá, no norte do Estado. Com o tema "O poder de criar sorrisos", a palestra é promovida pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - Seção Paraná (ADVB/PR)- MARINGÁ e acontece no dia 30 de julho, às 19h, no auditório da Associação Comercial de Maringá (ACIM).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• CEO da Neodent é o palestrante do próximo Estrela ADVB/PR em Maringá

• Apagão cibernético: saiba o que é a falha que provocou colapso mundial

• Montadoras de Veículos no Paraná: Impacto da Reforma Tributária