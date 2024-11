Cerimônia com Ratinho Jr anuncia concessão do canal de acesso no Porto de Paranaguá Cerimônia com Ratinho Jr anuncia concessão do canal de acesso no Porto de Paranaguá Ric|Do R7 25/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 07h48 ) twitter

Comércio pelos portos do Paraná tem saldo positivo de US$ 6,52 bilhões. Foto: Arquivo AEN

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan FM, desta segunda-feira (25) destaca a cerimônia no litoral do Paraná que anunciará a concessão do canal de acesso no Porto de Paranaguá. O processo, que será o primeiro a ocorrer em um porto público no Brasil, será encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU).

