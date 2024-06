Ric |Do R7

Cervo famoso de Highlands é sacrificado após alimentação inadequada Um famoso cervo de Highlands, na Escócia, foi sacrificado. Callum teve complicações após pessoas o alimentarem com doces na reserva...

Um famoso cervo de Highlands, na Escócia, foi sacrificado. Callum teve complicações após pessoas o alimentarem com doces na reserva onde vivia. De acordo com o "The Telegraph", o animal consumiu tanto açúcar a partir dos visitantes que os dentes apodreceram e ele não conseguia mais comer sozinho.

