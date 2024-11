Chamas consomem supermercado em Curitiba e geram pânico Um incêndio atingiu um supermercado no bairro Novo Mundo, em Curitiba, no final da madrugada desta terça-feira (15). O fogo […] O post... Ric|Do R7 15/10/2024 - 07h07 (Atualizado em 15/10/2024 - 07h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio atinge supermercado e assusta funcionários em Curitiba

Um incêndio atingiu um supermercado no bairro Novo Mundo, em Curitiba, no final da madrugada desta terça-feira (15). O fogo começou na área da padaria, porém, a fumaça tomou conta de todo o estabelecimento. Nove funcionários estavam no local no momento do início das chamas e ninguém ficou ferido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Incêndio atinge supermercado e assusta funcionários em Curitiba

• RIC Notícias Manhã repercute instalação de 24 novos radares em rodovias no Paraná

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (15/10/2024), segundo o Climatempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.