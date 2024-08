Chance de Ficar Rico: Mega-Sena com Prêmio de R$ 3,5 Milhões! As seis dezenas do concurso 2.767 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no... Ric|Do R7 27/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h31 ) ‌



Mega-Sena sorteia nesta terça (27) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

As seis dezenas do concurso 2.767 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

