Chefe do Comando Vermelho no PR é capturado em operação policial

Chefe do Comando Vermelho no PR é preso; homem mandava torturar e matar rivais

O chefe, conhecido como '01' do Comando Vermelho no Paraná foi preso nesta quinta-feira (27) durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). O homem que é acusado de comandar a organização criminosa, é suspeito de mandar torturar e matar rivais.

