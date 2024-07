Ric |Do R7

Chocante caso da esposa esfaqueada e marido morto em acidente A Polícia Civil do Paraná investiga um crime que chocou a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na última sexta-feira (5). A...

O que se sabe sobre o caso da esposa esfaqueada e do marido morto em acidente

A Polícia Civil do Paraná investiga um crime que chocou a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na última sexta-feira (5). A jovem Jaine Pereira Kochanski foi morta a facada em casa, na frente dos filhos pequenos. Poucas horas depois, após deixar as crianças com vizinhos, o marido da vítima, Cezar Valter, morreu em um acidente na BR-153, em Tibagi.

