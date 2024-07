Chocante: Jovem suspeita de desviar dinheiro do avô para apostar em jogo O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (1º) revela detalhes do caso de uma jovem que desviou quase R$ 180 mil das contas do próprio...

RIC Notícias Manhã mostra caso de jovem suspeita de desviar dinheiro do avô no PR

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (1º) revela detalhes do caso de uma jovem que desviou quase R$ 180 mil das contas do próprio avô para apostar no Jogo do Tigrinho. O caso aconteceu em Jussara, no Noroeste do Paraná.

