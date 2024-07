Chuva à Vista: Frente Fria Chega com Tudo ao Paraná! Uma frente fria avança com força e traz risco de chuva para o Paraná a partir de segunda-feira (29). Com... Ric|Do R7 26/07/2024 - 14h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h03 ) ‌



Frente Fria avança com força e traz chuva para o Paraná; veja regiões afetadas

Uma frente fria avança com força e traz risco de chuva para o Paraná a partir de segunda-feira (29). Com isso, a temperatura volta a cair no início da próxima semana em algumas regiões do estado.

