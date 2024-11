Chuva à vista: o que esperar do tempo em Curitiba amanhã Nesta terça-feira (22), as instabilidades ganham força conforme o passar das horas, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva... Ric|Do R7 21/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h28 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (22/10/2024), segundo o Climatempo

Nesta terça-feira (22), as instabilidades ganham força conforme o passar das horas, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva localizadas em boa parte do Paraná. Com isso, Curitiba tem previsão de tempo instável com temperatura mínima de 16°C e máxima de 27°C, de acordo com o Climatempo.

