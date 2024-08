Chuva e Frio: O Que Esperar do Tempo em Curitiba Amanhã O tempo permanece instável, com poucas aberturas de sol e com previsão de chuva para Curitiba e boa parte... Ric|Do R7 08/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h36 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (09/08/2024), segundo o Climatempo

O tempo permanece instável, com poucas aberturas de sol e com previsão de chuva para Curitiba e boa parte do Paraná, nesta sexta-feira (9).

